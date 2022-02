Estados Unidos tiene un objetivo: hundir la economía rusa

Se acabaron las medidas disuasorias. La Casa Blanca ya ha agotado los pasos previos antes de poner en marcha acciones que irán destinadas al desplome y aislamiento tecnológico y económico de Rusia. De hecho, Biden ha intentado todo durante estas últimas semanas para no tener que llegar a este extremo: desde la narración en directo de las alarmas emitidas por sus agencias de inteligencia a las amenazas de sanciones económicas más tibias, dirigidas al entorno de Putin y algunas instituciones financieras. Nada de ello ha dado resultado.

El escenario ahora es otro . La entrada de miles de soldados cruzando la frontera, los tanques en suelo ucraniano y los bombardeos con misiles han provocado que Estados Unidos pierda la paciencia. Si bien se mantiene la postura de no enviar soldados a Ucrania e intentar que las pérdidas de vidas humanas sean las menos posibles, las nuevas sanciones van directas al derrumbe de la economía rusa.

Sin embargo, solo al final y contestando a la pregunta de un periodista, Biden se refirió a la posibilidad de expulsar a Rusia del SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), la red de seguridad para hacer procesar pagos de un país a otro, que identifica a los bancos incluidos en dichas operaciones, y que llevaría a la expulsión rusa de las transacciones internacionales. El presidente señaló que de momento no se tomaría esa medida, ya que las sanciones adoptadas son las más “fuertes aplicadas” hasta el momento y ”ya están funcionando”.