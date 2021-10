La urgencia de abordar las dictaduras del mundo desde la unión emerge en el Oslo Freedom Forum

Igualmente expuso que esta unión de dictaduras no puede ser combatida sólo con los esfuerzos individuales de opositores en cada uno de los países, sino que requiere la coordinación de los esfuerzos por la libertad. “Lo principal es que debemos unirnos y organizarnos entre nosotros”, dijo López. “Todos los movimientos están aislados dentro de sus propios países, e incluso vecinos como Cuba y Nicaragua, que están enfrentando el mismo fenómeno que estamos enfrentando en Venezuela, no están unidos... No nos comunicamos entre nosotros; no aprendemos de nosotros mismos”. Y mientras las democracias de desvanecen, las dictaduras emergentes “se alimentan entre sí, se ayudan entre ellas, aprenden de sus propias lecciones y han aprendido cómo reprimir las protestas en las calles. Ellas comparten los mecanismos que pueden utilizar para controlar las comunicaciones y las redes sociales”, dijo el dirigente exiliado actualmente en España tras pasar cerca de cuatro años en la cárcel y otros tantos en régimen de arresto domiciliario en Venezuela.