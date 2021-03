La vacunación en farmacias de Estados Unidos: "No esperas encontrar comida y juguetes"

Estados Unidos tiene la quinta mejor tasa de vacunados del mundo , según 'Our World in Data'. Una de las claves de este logro, con 32 dosis administradas por cada 100 habitantes, está siendo habilitar múltiples espacios para inocular. Uno de estos son las farmacias. A priori resulta algo dentro de lo común, pero algunas tienen una pequeña particularidad.

"No es normal. No esperas encontrar comida y juguetes", dice a NIUS Roberto (pseudónimo), un español que trabaja cerca de Boston como auxiliar de conversación en un colegio. Este lunes se vacunó contra el coronavirus en uno de estos establecimientos. Cuenta que ya no le choca también vendan galletas o patatas fritas: "Ya llevo viviendo aquí un año y medio, pero la primera vez que entré a una farmacia me extrañó".