Un veterano de guerra exhibe sus cicatrices para denunciar la xenofobia contra los asiáticos en Estados Unidos

Un ex soldado asiático-estadounidense se ha levantado la camisa durante una reunión del ayuntamiento para mostrar sus cicatrices, su -como él mismo dice-, " patriotismo ". Lee Wong , de 69 años y veterano de guerra, ha sido aplaudido por el gesto que ha sido considerado una declaración poderosa sobre la discriminación . El racismo anti-asiático está aumentando en los EE. UU. La semana pasada, seis mujeres asiáticas fueron asesinadas en Atlanta junto con otras dos víctimas .

Wong, un funcionario electo en West Chester, Ohio, sirvió 20 años en el ejército de los Estados Unidos, y ahora es presidente de la junta de fideicomisarios de West Chester después de ser elegido por primera vez en 2005. El ex soldado habló sobre la xenofobia a la que se ha enfrentado como persona asiática. En la sala, comenzó a desabotonarse la camisa diciendo: "No tengo miedo de intimidaciones o insultos". Se puso de pie y se levantó el chaleco, mostrando grandes cicatrices en el pecho a sus colegas en el pasillo.



Añadió, también, que la gente ha cuestionado su lealtad a los Estados Unidos, por no "parecer lo suficientemente estadounidense". Wong se mudó a los Estados Unidos para estudiar a fines de la década de 1960, le explicó a Fox News y dijo que había sido agredido físicamente y abusado verbalmente.



Wong quiso hacer un llamamiento a sus compañeros del ayuntamiento para recordar que, la constitución de Estados Unidos dice que todas las personas son iguales.