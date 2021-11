Violentas protestas en EE.UU. por la absolución del joven que mató a dos personas en una manifestación antirracista

En una decisión que reavivó el debate feroz sobre los derechos de las armas y los límites de la autodefensa en los Estados Unidos, los miembros del jurado declararon que Rittenhouse, de 18 años, no era culpable de todos los cargos : dos cargos de homicidio, un cargo de intento de homicidio por herir a un tercer hombre y dos cargos de poner en peligro imprudentemente la seguridad.

Las protestas se vieron empañadas por incendios, disturbios y saqueos en Portland , donde los manifestantes arrinconaron a la policía antidisturbios en un garaje. Alrededor de 150 personas iniciaron pequeños incendios en la capital de Oregón, pero se dispersaron rápidamente, según un testigo, quien dijo que no se utilizaron gases lacrimógenos ni balas de goma.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , ha preferido no entrar a valorar la decisión del tribunal cuando ha sido cuestionado al respecto al regresar a la Casa Blanca tras someterse a una colonoscopia de rutina en el hospital Walter Reed.

"Lo he oído hace un momento. No he seguido el juicio", ha esquivado la pregunta un Biden que, al ser cuestionado sobre un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter cuando era candidato presidencial señalando a Rittenhouse como un supremacista blanco, ha zanjado el asunto afirmando que "apoya" la decisión del jurado.