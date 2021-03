¿Virus? ¿Qué virus? En Miami, la fiesta empezó hace mucho tiempo…

Miami está abierta de par en par . Cualquiera que pasee por sus calles más turísticas, bien podría pensar que la pandemia nunca pasó por allí o que forma parte de la historia. Y no es que no se vean máscaras cubriendo los rostros de los transeúntes, todavía se ven algunas, pero cada vez menos. ¿Virus? ¿Qué virus? En Florida y muy especialmente en la Ciudad del Sol, la fiesta empezó hace ya tiempo…

“El mejor sitio para pasar la pandemia es sin duda Florida y en particular, Miami” , asegura a NIUS Christine Jackson, diseñadora gráfica neoyorquina que se mudó hace apenas dos meses de su estado natal al sur del país, en busca de una mejor calidad de vida en época de Covid-19. “Esto no tiene nada que ver, la temperatura por supuesto hace mucho, pero puedes salir a restaurantes, pasear por la playa, ir al cine … hay que tener cuidado, por supuesto, pero es otro mundo, es una suerte estar aquí”, dice convencida la joven estadounidense.

La última fase de reapertura de inició en septiembre de 2021

Cierto es que hubo una etapa en que las cálidas playas de South Beach cerraron al público, al igual que lo hicieron los negocios y centros de actividades no esenciales. Las discotecas se vaciaron, el bullicio de la gente en los restaurantes se terminó, y los visitantes ya no paseaban por Ocean Drive en sus llamativos cochazos de alquiler. También el papel higiénico se acabó en los supermercados, Walt Disney y Universal dejaron de vender entradas para sus atracciones, y los cruceros cancelaron sus idílicas travesías tras las dramáticas experiencias de contagio en los barcos gigantes. Todo eso pasó, y mucho más.

Florida no está libre de Covid. Por el contrario, se posiciona como el tercer estado con más casos registrados en Estados Unidos con cerca de dos millones de contagios por detrás de California y Texas . En cuanto al número de fallecidos, Florida ocupa la cuarta posición con más de 32.450 muertos , en una lista encabezada por California, Nueva York y Texas.

“En el restaurante estamos facturando un 30% más que antes de la pandemia”

El restaurante Barceloneta recibe desde hace 10 años una fiel clientela que abarca, además de turistas, sobre todo residentes locales, siendo además un punto de encuentro habitual entre españoles que siguen degustando las tapas más sabrosas de España. En este sentido, su propietario también ha notado un cambio: “Por un lado, han venido muchas personas de fuera huyendo del frío para tomarse un respiro por el confinamiento, porque si querías ir a cenar a un restaurante, no había muchas opciones para viajar, y Florida te daba esa opción. Y por otro, también se ha mudado mucha gente de Nueva York y otros estados , gente con muy buen poder adquisitivo, y eso también se está reflejando en el día a día. Si los fines de semana siempre ha estado lleno el restaurante, ahora, entre semana, estoy vendiendo el doble que antes de la pandemia” .

Las agencias ofrecen paquetes vacacionales irresistibles

Algunos jóvenes no están dispuestos a sacrificar la “juerga” nocturna de ninguna de las maneras: "No voy a dejar que el coronavirus me impida ir de fiesta", se reafirma una estudiante procedente de Toronto que ha viajado a Florida para pasar unos días de vacaciones.