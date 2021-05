La poca visibilidad de Trump en Internet amenaza su futuro poder en Estados Unidos

Y es que a pesar del lanzamiento de su propio blog "From the desk of Donald Trump” (“Desde el escritorio”), un día después de que Facebook le renovara la prohibición para publicar tanto en su plataforma como en Instagram, y de la promoción de su página web, las menciones sobre el expresidente han caído a su nivel más bajo con números similares a los experimentados cuando era un mero candidato a la presidencia.