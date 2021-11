Este viernes se vota el "Plan Biden de presupuestos" reducido a la mitad

Los presupuestos llegan a la Cámara Baja estadounidense con semanas de retraso porque entre los propios correligionarios de filas no están de acuerdo con subir los impuestos de forma generalizada e incrementar el gasto en más de 3 billones de dólares. Cifras mareantes.



Los demócratas más moderados son conscientes de que "el efecto Virginia" es transversal. No solo han perdido esta semana un "deep blue state", también han estado a punto de perder Nueva Jersey piden "moderación a la Casa Blanca" y presentar unas cuentas mas "sensatas". Y la Casa Blanca ha cedido en muchas de sus peticiones en materia de educación, sanidad y vivienda. De hecho los presupuestos que esperan aprobar esta noche con el voto en contra de los republicanos están lejos del famoso "New Deal de Biden" propuesto en el verano, de aprobarse el nuevo plan no supera los 1,5 trillones de dólares, la mitad de los 3 billones iniciales de gasto.