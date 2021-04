La ciudad de Washington, con su restaurante emblema The Monocle a la cabeza, recupera la normalidad

Incluso la llegada de la primavera, con sus miles de cerezos en flor que atraen a miles de visitantes cada año a la ciudad de Washington, parece haber provocado el renacer de una actividad durante mucho tiempo dormida . Y el mejor ejemplo de ello es la apertura del restaurante The Monocle , que permanecía cerrado desde que tuvieron lugar los disturbios que provocaron el cierre del área circundante al Capitolio, donde también está ubicado el local.

De JFK a McConell

Porque The Monocle no es sólo un restaurante, es el escenario donde se vive el día a día de la política, en esta ciudad, desde su fecha de apertura en 1960. Visitado por presidentes como John Fitzgerald Kennedy, agentes de la CIA en pleno caso Watergate o líderes del Senado como Mitch McConell, este restaurante, en palabras del ex presidente Walter Mondale, es el lugar “donde se debaten las leyes, se establecen las políticas y se cambia el curso de la historia mundial”.