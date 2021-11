Las zonas rurales de Estados Unidos afianzan su apoyo al Partido Republicano

Pero estos cambios no tuvieron en cuenta la distribución actual del censo, que agrega los condados a las zonas metropolitanas en función de si la población se desplaza a estas para trabajar, independientemente de que hayan cambiado o no de lugar de domicilio. Por lo que personas que viven en zonas rurales son contabilizadas como población urbana, cuando en realidad uno de cada tres estadounidenses viven en zonas rurales y se ven afectados por las políticas desarrolladas para los urbanitas, con las que ellos no comparten intereses. Uno de los ejemplos más sonoros es el del senador Bernie Sanders, quien defendió el uso de armas porque él se presenta por el estado de Vermont, en donde si estás en contra de portar armas literalmente no sales elegido, y mantiene esa premisa junto a la defensa de otros grupos sociales.