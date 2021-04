El ascenso de la extrema derecha ¨racista, misógina y homófoba¨ en Israel

"Un verdadero musulmán debe saber que la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel y, con el tiempo, los árabes como tú, que no lo reconocen, no se quedarán aquí…nos encargaremos de ello”.

Por su parte Tibi, en respuesta a Smotrich, dijo que le producía alegría saber que el diputado dependería del voto de parlamentarios árabes para convertirse en ministro de un futuro gabinete (nunca en la historia del país los partidos árabes han formado parte de un Ejecutivo, pero su apoyo externo sí podría ser necesario con la actual fragmentación del arco parlamentario). "Soy árabe y tú no significas nada para mí", añadió el político, que terminó su tuit llamando ¨racista¨ en alemán a Smotrich.

Así las cosas el intercambio de mensajes entre el diputado ultraderechista y el árabe-israelí no solo muestra la enorme polarización que vive Israel en la peor crisis política de su historia, sino también la expresión pública de la ideología más excluyente y radical manifestada en décadas en Israel.

¨Smotrich por sí solo no es el problema¨, cuenta el analista del diario Haaretz, Anshel Pfeffer. ¨El problema son los 225.641 ciudadanos que votaron por su lista de neokahanistas (seguidores del fallecido rabino radical Meir Kahane) y homófobos el pasado 23 de marzo y los muchos más israelíes que están dispuestos a que su partido Sionismo Religioso forme parte de un Ejecutivo¨, añade.

Entrada histórica del extremismo en el Parlamento

Smotrich, el discípulo aventajado

El rechazo a los árabes es otro de los ejes fundamentales del ideario político del Partido Sionismo Religioso y sus proclamas a favor de la limpieza étnica, como las dirigidas por Bezalel Smotrich al diputado árabe Ahmed Tibi, no son, ni mucho menos, nuevas en Israel.

Decádas antes el rabino de origen neoyorquino Meir Kahane, fundador de la ideología radical moderna que alimenta al actual partido sionista, ya habló de expulsar no solo a los árabes del Estado, sino también a los palestinos de los territorios que las fuerzas hebreas ocuparon tras la guerra de 1967.

Kahane, el ¨maestro¨ racista y radical

No obstante, poco le duró su aventura parlamentaria. En julio de 1988 fue expulsado de la Knéset por mostrar una soga con un nudo corredizo a un parlamentario árabe-israelí y ese mismo año la Junta electoral le prohibió presentarse a los nuevos comicios. Entonces, las encuestas le daban 100.000 votos y entre 3 y 4 escaños.

Un legado hoy presente

Pero su asesinato no implicó el desgaste de sus doctrinas. Al contrario. Permaneció latente entre los sectores más extremistas de la sociedad israelí, los mismos que fueron cuna de algunos de sus más prominentes discípulos, como el médico estadounidense Baruch Goldstein, autor de la masacre de Hebrón en 1994. Armado con un fusil de asalto entró a sangre y fuego en la Tumba de los Patriarcas, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, y mató a 29 palestinos, hiriendo a otros 150. Terminó siendo abatido y golpeado hasta la muerte.

Itamar Ben Gvir, el líder de Otzma Yehudit

Durante este tiempo el activista decidió estudiar Derecho y terminó defendiéndose a sí mismo al tiempo que ejerció de abogado defensor de otros criminales y colonos de extrema derecha. ¨A pesar de todas las veces que fue arrestado era muy escurridizo¨, señala David Kraus, un policía hoy retirado que asegura haber detenido al ultranacionalista al menos una veintena de veces. ¨En la actualidad es más maduro, ha aprendido, pero eso no quiere decir que sea menos radical¨, apunta el exagente. ¨No me sorprende que esté a punto de convertirse en diputado. Es inadmisible que vaya a servirle de muleta de apoyo al Likud o al primer ministro Netanyahu¨, añade.