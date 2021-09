El Afganistán de los talibanes, ¿ahora qué?: "Tendremos otra guerra civil si esto continúa así"

"Los talibanes siguen siendo los mismos. No veo ningún cambio en ellos. Nunca cambiarán : tienen la misma bandera, las mismas normas, la misma ideología...", afirma contundente la afgana Lailuma Sadid, periodista en el diario belga Brussels Morning Newspaper. Durante una mesa redonda virtual (Implicaciones Geoestratéticas del Gobierno talibán en Afganistán), organizada por el Real Instituto Elcano y moderada por su director, Charles Powell, ella lamenta la "pesadilla" que vive su país. Especialmente las mujeres, a las que los extremistas islamistas no dejan estudiar, trabajar o elegir su propia ropa.

" Han usado la religión como excusa para imponer sus decisiones , para hacer lo que hacen", explica. Y cuenta que buscan, casa por casa, mujeres activistas, periodistas, abogadas... que las golpean o las matan. "Como musulmana y mujer, digo que el Islam no dice que nos quedemos en casa". Hace un llamamiento a la comunidad internacional: "Por favor, no los reconozcáis porque siguen siendo los mismos". Y, desde Bruselas, añade pesimista: "Vamos a regresar a una guerra civil si seguimos así; más de 70 personas del Gabinete afgano están en la lista negra de la ONU".

Además, dice, es clave que los talibanes se comprometan a cumplir los compromisos pactados en el acuerdo alcanzado con Estados Unidos en febrero de 2020 (y que fijó el calendario para la retirada de las tropas norteamericanas). En él, los extremistas se comprometieron a amnistiar a sus prisioneros y a no permitir que su territorio sirva de base para grupos terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico. El país no se puede permitir una guerra civil, advierte: "Los líderes afganos tienen la responsabilidad de darle un respiro".

Andrew Small, del German Marshall Fund of the US (GMF), ha hablado sobre las relaciones e intereses de China en Afganistán. Ha explicado que, por una cuestión de pragmatismo, Pekín está dispuesta a tener lazos con los talibanes. Pero el gigante asiático no está cómodo, le preocupa la capacidad de los nuevos dirigentes para garantizar la estabilidad del país, "necesita cierto control (...) que le dé seguridad para invertir en él".