Los artistas, damnificados de la pandemia en China

Los artistas latinos

Aunque los pequeños negocios y los particulares fueron de los primeros en padecer los estragos de la COVID-19, las restricciones que les impedían operar se suprimieron mucho antes para ellos. En el caso de los artistas, al inicio no podían actuar porque no había locales en los que hacerlo y, cuando estos abrieron, no se daban licencias para espectáculos. El poco aforo permitido ha entorpecido aún más su contratación, pues no se generan beneficios suficientes para pagar sus sueldos. Gilberto, líder de SaVor Latino (con “V” de Venezuela), a quien no le ha faltado trabajo en estos casi cuatro lustros, pasó once meses sin subirse a un escenario. La primera actuación de su compañero de banda, el batería apodado Concha, fue en la ciudad costera de Qingdao, a los seis meses de que empezase la crisis sanitaria. Debido a que los costes de la vida diaria no han bajado, Concha se vio obligado a mudarse a la provincia vecina de Hebei y realiza ahora cada día un trayecto de más de una hora para tocar en la capital.