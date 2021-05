La familia de un poeta revolucionario de Myanmar denuncia que le han devuelto el cadáver sin órganos

La familia cree que fue asesinado

"Me interrogaron. A él también. Me aseguraron que estaba en el centro de interrogatorios. Pero no regresó, solo su cuerpo", relató la esposa del poeta, Chaw Su, al canal de televisión británico. La llamaron a la mañana siguiente y le dijeron que me reuniera con él en el hospital de Monywa, a unos 100 kilómetros de Shwebo. "Pensé que era solo por un brazo roto o algo así... Pero cuando llegué aquí, su cuerpo estaba en la morgue y le faltaban los órganos internos", añadió Chaw Su, aunque no aclaró como conocía este último dato.