Así es desertar en la dictadura de Birmania

A gran parte de la ciudadanía de Myanmar, antigua Birmania , le es imposible reconciliarse con el poder porque éste alberga todas las connotaciones negativas posibles. Los que sufren las maneras de la junta militar saben que su suplicio está siendo inducido por un Ejército corrompido qu e, a fuerza de mano dura y de coerción, se convierte en un elemento propagador de miedos, de angustia, de dolor. Algunos soldados del Tatmadaw canalizan la autoridad que les otorga su uniforme y su rifle de asalto de manera abusiva, mientras que otros no aguantan estar alienados a la sinrazón y a la violencia. Entre estos últimos hay algunos que acaban desertando.

“Sinceramente, era inocente. No fue más que un abuso de poder”, afirmó el testigo a Myanmar Now, el medio de comunicación birmano más crítico con el Gobierno militar. La web de noticias sobrevive gracias a que está siendo editada desde Melbourne por su fundador, Swe Win. El resto de portales no corren la misma suerte.