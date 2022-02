El barómetro de Ucrania marca los niveles de presión en Taiwán

El columnista del New York Times, David Brooks, explicó este fin de semana las consecuencias que tendría en el mundo una invasión en Ucrania durante una comparecencia en PBS NewsHour. “Yo diría que lo que está en juego es esto. De 1915 a 1945, hubo una cultura y un régimen en Europa que fue la ley de la selva, las naciones fuertes conquistaban a las pequeñas. En 1945, después de 150 millones de muertes y dos guerras mundiales, establecimos un orden basado en reglas, donde las naciones fuertes no podían dominar a las pequeñas. Conseguimos una especie de orden internacional global, con la OTAN y la ONU y todo tipo de organizaciones que hacen que el mundo sea un lugar mucho más pacífico”, señaló. “Si se permite que Rusia tome Ucrania, eso destruiría ese orden internacional. Nuestro interés (el de EE.UU.) es preservar un mundo en el que las reglas se cumplan y no se convierta en la ley de la selva”, sentenció.