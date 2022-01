El bebé perdido del aeropuerto de Kabul se reencuentra con su familia cinco meses después

Sohail Ahmadi tenía solo dos meses cuando su padre, en pleno caos de la evacuación de Kabul, lo entregó a un soldado americano en el aeropuerto. Su imagen, suspendido por la mano del marine en la valla del aeródromo, dio la vuelta al mundo . Estaban a cinco metros de la puerta. Cuando la familia entró en el hangar no encontraron al niño.

El pequeño ha sido localizado , casi cinco meses después por su abuelo paterno. El pequeño había sido acogido por un taxista que no tenía hijos varones. Y ha aceptado a entregarlo después de muchas negociaciones y con una exigencia: que él y su familia también sean evacuados a Estados Unidos.

Tuvo entonces la peor idea de su vida, entregar al bebé a un soldado y pensar que al entrar lo recuperarían. No fue así. Les dijeron que iba en otro avión, rumbo a Estados Unidos como ellos, pero no fue así. Durante meses no supieron de su hijo.