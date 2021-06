Birmania reabre los colegios cuatro meses después del golpe de Estado con huelga de profesores y alumnos

La junta militar ha insistido en que las escuelas abran ahora tras un año de cierre por la covid-19; pero muchos educadores se oponer a regresar bajo el mandato de los militares. Una de esas maestras -que por seguridad no ha dado su verdadero nombre- contaba en Rangún a la agencia AFP: " No tengo miedo al arresto y la tortura. Tengo miedo de convertirme en una profesora que enseña propaganda a los estudiantes ".

La junta militar ha despedido a miles de docentes por apoyar el movimiento de desobediencia civil. Uno de ellos le cuenta a AFP: "Por supuesto, me siento mal por perder mi trabajo porque me encantaba ser maestro. Aunque no está bien pagado, tenemos nuestro orgullo, ya que los demás nos respetan".