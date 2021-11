Bofetada al mercado de la "carne de perro" asiático

Las organizaciones de protección de animales aplauden un éxito que llevaban mucho tiempo esperando en Indonesia: la encarcelación de un comerciante de carne de perros (10 meses de prisión y alrededor de 10.000 euros de multa). El significado es enorme porque se trata de la primera ocasión en la que esto sucede, aunque a juzgar por los datos, todavía queda un largo camino por recorrer. Las estimaciones más conservadoras apuntan a que cada año se sacrifican a un millón de canes en el país con el fin de comercializar su carne. Se trata de un vasto mercado ilegal (no por el hecho de vender la carne, ofrecida por restaurantes de algunas regiones, sino el de hacerlo sin las medidas de salubridad apropiadas) que también se lleva cabo en otras naciones como China, Tailandia o Vietnam. L as leyes locales y la presión internacional no están siendo capaces de frenar este negocio.

Todo comienza en las calles, donde estos cazadores furtivos están obligados a actuar de manera rápida, discreta y sigilosa. Dos personas en motocicleta se encargan de esta parte del trabajo por alrededor de siete euros por can. Esto, en muchas ocasiones suele proporcionarles el triple o más del salario mínimo de países como Indonesia o Vietnam. En este último utilizan unas pistolas eléctricas caseras con las que someten a sus presas. Es el trabajo del que no conduce la moto: tener la destreza suficiente como para utilizarla mientras los perros tratan de escapar. Otro de los artilugios que se usan en movimiento es un lazo de alambre colocado al extremo de un palo. Lo enganchan en el cuello del perro mientras van a toda velocidad hasta que el animal, exhausto, cede ante sus captores. Otros métodos incluyen descargas con otro artilugios caseros. Las amenazas para los ladrones no son sólo las de los canes, también la los vecinos, a los que no les suele temblar el pulso a la hora de usar la fuerza contra ellos. Los perros suelen ser los centinelas de los propietarios de grandes propiedades.