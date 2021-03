Abre en China el primer hotel con vistas a osos polares entre las críticas de colectivos animalistas

Las críticas no parecen haber afectado a los propietarios del establecimiento cuyo reclamo es que sus huéspedes van a poder ver osos polares las 24 horas del día. " Ya sea que estés comiendo, jugando o durmiendo, los osos polares te harán compañía ", reza la publicidad de la cuenta oficial de WeChat de Harbin Polarland, propietaria del hotel, en una publicación fechada el pasado jueves 11 de marzo.

Los críticas de los conservacionistas

Jason Baker, vicepresidente senior del grupo de derechos de los animales PETA, ha declarado este sábado a la Agencia Reuters que "los osos polares pertenecen al Ártico, no a los zoológicos ni a las cajas de cristal de los acuarios, y ciertamente no a los hoteles", el animalista explica que "los osos polares están activos hasta 18 horas al día en la naturaleza, recorriendo áreas de distribución que pueden abarcar miles de millas, donde disfrutan de una vida real". Algo que no pueden hacer confinados en el reducido recinto de un hotel.