Alertan de que Shanghái está hospitalizando a la fuerza a extranjeros vacunados a su llegada al país

"En las últimas semanas, y sin ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades chinas, ciudadanos extranjeros residentes en China y vacunados con la vacuna china o vacunas extranjeras, y/o habiendo superado el COVID-19 en meses anteriores y vacunados posteriormente, están siendo hospitalizados, de manera no consensual ni voluntaria, durante 3 o 4 días a su a su llegada a la R.P. China", informa el Consulado en un comunicado oficial.

En el hospital, tal y como explica el organismo, los ingresados solo tienen que pagar por WeChat -aplicación china que ofrece pago online, entre otros servicios-, "el papel higiénico, las toallas, cualquier producto sanitario que se necesite , así como el agua embotellada". "No aceptan pago en efectivo o con tarjeta de crédito", añaden.

El Consulado informa, además, de que la Oficina de Asuntos exteriores de la Municipalidad de Shanghái no contesta a las notas verbales que recibe y tampoco da una respuesta telefónica, "como es habitual" .

Asimismo, el Consulado de España en la ciudad china de Shanghá advierte a aquellos que vayan a volver a China "en las próximas semanas" que "tenga en cuenta toda esta información, no firme documentos que no entiende, utilice un traductor en el móvil para entender lo que está firmando y hagan una foto antes de entregarlos, ya que no les darán una copia".