La gran decepción de los JJ.OO. de Tokio para público, organizadores y patrocinadores

Tokio 2020 podría haber sido Madrid 2020. Aquel 7 de septiembre de 2013, la capital japonesa se impuso con autoridad a Madrid y Estambul en la elección como sede de los Juegos. Casi ocho años después, la pandemia ha convertido esta cita olímpica en un quebradero de cabeza para los organizadores y en una decepción para los japoneses. "Es una pena que mis planes se hayan interrumpido pese a celebrarse en casa", afirma Kyoko Ishikawa, un japonés de 51 años y aficionado a las citas olímpicas desde Barcelona 92, al diario The Japan Times.

Los ingresos generados por la venta de las entradas olímpicas se estimó en 90.000 millones de yenes (unos 690 millones de euros), que se verán reducidos a cero. Tokio 2020 había vendido unos 4,48 millones de entradas en el país . Tras vetar la entrada de espectadores llegados desde el extranjero, los organizadores limitaron el aforo al 50%, siempre que no se superaran los 10.000 espectadores. El pasado jueves anunciaron que, finalmente, no habrá público en las gradas , tras decretar un nuevo estado de emergencia por la pandemia.

"Me ha sorprendido mucho la noticia. Ojalá hubiera podido llorar, eso habría ayudado a aliviar mi estrés ", ha asegurado en una entrevista a Reuters. "Gano tantas cosas cuando asisto a los eventos olímpicos", dijo Takishima. "Hay atletas que ganan una medalla de oro y otras medallas, y atletas que no pueden a pesar de sus inmensos esfuerzos. Las lágrimas que lloran estos deportistas son auténticas. Cuando veo eso, me dan ganas de trabajar más duro", añade.