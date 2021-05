Los divorcios en China caen un 70% tras aprobarse la 'ley de reflexión' de 30 días

China intenta frenar la alta tasa de divorcios en el país y parece que, al menos de momento, lo está consiguiendo. Según los datos publicados por el Ministerio de Asuntos Civiles y recogidos por el diario The Guardian, en los tres primeros meses de 2021 se registraron 296.000 divorcios , frente a los más de un millón, en el mismo período del año anterior.

La controvertida ley contempla que las parejas chinas que quieran divorciarse tendrán que esperar un mes antes de que su solicitud comience a procesarse. Si las parejas no se presentan a dos citas entre 30 y 60 días después de la solicitud, ésta se cancelará de forma automática. Se supone que este período de reflexión no se aplica a los divorcios relacionados con la violencia doméstica.