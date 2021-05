Marta, española en India con su hija adoptiva: "Llevamos dos semanas encerradas en el hotel"

Sin pasaporte por el confinamiento

Una vez con su hija adoptiva, Marta inició los trámites para volver a España, pero ahí la covid empezó a ponerle zancadillas. "Se decretó confinamiento estricto y cerraron la oficina para hacer el pasaporte. Conseguimos hacerlo a través de la entidad que me ha gestionado la adopción, pero me lo tenían que mandar por correo y se perdió en el camino... ahora mismo tengo muchas incertidumbres, y ya estoy cansada: queremos volver a casa y no sabemos cuándo podremos hacerlo", suspira.

Llevan dos semanas en Delhi: "Llegué un jueves y el fin de semana ya nos confinaron en el hotel", cuenta mientras se oye a Sara jugar a su alrededor. "Cada trámite se me hace un mundo ya, necesito volver a casa. Entretengo como puedo a la niña pero estar viviendo en una habitación no es lo ideal, claro", dice Marta. No quiere quejarse, porque ha esperado mucho para tener a su niña, y está pasando mucho tiempo con ella, "pero no saber cuándo va acabar esto me genera incertidumbre, necesitamos hacer nuestra vida". Piensa en la suerte que han tenido de haberse podido juntar antes de que estallase la oleada de covid. Y en los millones de indios que están sufriendo. Y quiere dejar claro que este confinamiento solo es un pequeño rodeo en el camino de dos afortunadas: una madre y una hija que empiezan su vida juntas.