Las evacuaciones extranjeras avanzan en Kabul , controlada ya por los talibanes

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, reconoció el lunes que "algunas personas no regresarán" de Afganistán pese a los esfuerzos internacionales. Algo que también ha admitido este martes el primer ministro de Australia, Scott Morrison. "A pesar de lo que hagamos, sé que nuestro apoyo no llegará a todo el que debería. La situación sobre el terreno los ha superado, ojalá fuese diferente", ha lamentado, en alusión a las posibilidades de evacuar no solo a los ciudadanos australianos sino también a otros colaboradores locales que puedan estar en peligro.