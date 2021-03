Los hijras, el tercer sexo

“La vi un día bailando y no pude contenerme. Ya estaba separado de mi mujer y con hijos. Ellos lo entendieron, me enamoré. No siento ninguna vergüenza cuando voy por la calle agarrado, al revés, es mi novia la que se sonroja y aparta la mano” cuenta Biblop, de bigote y pelo teñido de naranja, mientras acaricia su cara. S. Srabonty. no levanta la cabeza de su hombro. Se acurruca. Viven en la casa hace cinco años.