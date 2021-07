¿Y si la ‘hospitalización forzosa’ de tres españoles en China estuviera justificada?

La falta de información al respecto da pie a todo tipo de conjeturas y supuestos sobre las razones reales de estas hospitalizaciones. Existe quórum entre españoles residentes en China consultados, la diplomacia europea y varios expertos: no es ético hospitalizar forzosamente a ciudadanos extranjeros a los que no se les explica en su idioma por qué están siendo ingresados, tampoco lo es el obligarles a firmar documentos que no entienden. Sin embargo, ¿son tan descabelladas las pruebas que realizan las autoridades del país asiático a aquellos que arriban desde el exterior y que tienen niveles de anticuerpos altos? Hay quien opina que sí lo son en la forma pero no en el fondo, especialmente en una nación cuyo objetivo es tener una cuota de contagios igual a cero y que somete a sus propios ciudadanos a idénticos procedimientos.