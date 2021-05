Joana Pérez Martorell, UNICEF en India: "Cada vez hay más niños huérfanos y desamparados por la pandemia"

R: Yo veo esa imagen y se me rompe el corazón. No poder decir adiós a sus familiares, despedirse, o a la gente desesperada en los hospitales porque lo ultimo que escuchan a sus seres queridos es "me ahogo", es que no puede ser. Tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así. Nosotros también lo hemos vivido en España. Por eso la pandemia nos tiene que unir porque la gente que está en India, tan lejos y tan diferente a ti, no lo es, es igual. Decir adiós a la gente que quieres es un sentimiento universal, no cultural. Para mi lo importante es romper la lejanía y hacer un llamamiento de que todos somos iguales.