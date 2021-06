Irán dispuesto a reactivar el acuerdo nuclear

Este domingo ha concluido la sexta ronda de negociaciones entre Washington y Teherán para reactivar el pacto nuclear y, de nuevo, no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Esperando a Jamenei

Asimismo, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha advertido este domingo que su posición respecto a Irán no ha cambiado. "Nunca se debe permitir que un régimen de verdugos brutales tenga armas de destrucción masiva que le permitan no matar a miles, sino a millones", ha dicho según recoge 'The Jerusalem Post'.