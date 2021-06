Irán enriquece uranio a un nivel muy superior al acordado, según un informe de la ONU sobre su programa nuclear

Irán no ha podido explicar los rastros de uranio encontrados en varios sitios no declarados, según ha mostrado un informe del organismo de control nuclear de la ONU difundido el lunes. En él, se critica que Teherán no responde a dudas concretas sobre sus actividades nucleares y confirma el enriquecimiento de uranio en una cantidad y una pureza muy por encima de la acordada en el pacto nuclear de 2015.