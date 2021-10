Israel pone en alerta a sus embajadas por posibles amenazas terroristas de Irán

Según The Times of Israel, sus diplomáticos en todo el mundo han recibido un aviso para permanecer en máxima alerta ante posibles ataques. Israel ha acusado a Teherán de estar detrás del plan para intentar matar al empresario en Chipre, aunque las investigaciones siguen en marcha.

The Times of Israel informa de que Irán ha estado detrás de repetidas amenazas contra ciudadanos y misiones israelíes en todo el mundo a lo largo de los años. El pasado marzo, el Consejo de Seguridad Nacional advirtió a los israelíes de que podrían ser blanco de la República Islámica en el extranjero. Aseguró que Irán estaba detrás de un ataque con bomba, que no causó víctimas, cerca de la embajada de Israel en India en enero.