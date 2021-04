Israel bombardea objetivos en Siria en respuesta al disparo de un proyectil

Las alarmas aéreas han sido activadas en el norte del desierto del Négev, cerca del reactor nuclear de Dimona, según The Times of Israel. En la ciudad de Dimona, en el sur del país, s e encuentra el Centro de Investigación Nuclear de Israel .

"Se ha detectado el lanzamiento de un misil tierra-aire desde territorio sirio hacia territorio israelí, que ha caído en la región de Négev", ha precisado el Ejército a través de su cuenta de Twitter, aunque el portavoz militar, Hidai Zilberman, ha enfatizado que no se trataría de un ataque deliberado contra Israel, y que no había intención de atacar el reactor nuclear.

El Gobierno de Israel ha anunciado la apertura de una investigación para d eterminar por qué sus sistemas de defensa antiaérea no lograron interceptar el proyectil , que ha estallado en el aire, sin causar víctimas ni daños materiales de relevancia.

"Hubo un intento de interceptarlo, sin éxito. Estamos investigando el suceso", ha añadido. El Ejército ha manifestado que el interceptor no pudo derribar el proyectil, con una cabeza de unos 200 kilogramos, según The Times of Israel.