El Gobierno de Israel incluye a Estados Unidos, Alemania e Italia su lista roja por covid

El Ejecutivo ha dado su visto bueno a la recomendación del Ministerio de incluir a estos países en la 'lista roja', si bien aún deberá recibir el respaldo de los comités de Ley y Constitución y Sanidad del Parlamento , según ha recogido el diario The Jerusalem Post.

Hasta la fecha se han confirmado 175 casos de la variante ómicron en Israe l, incluidos 40 durante la jornada del domingo. "Creo que en tres o cuatro semanas, quizá antes, veremos un aumento de la morbilidad que no dejará lugar a la duda (sobre la gravedad de la situación)", valoró Bennett.

"Las vacunas para los niños son seguras y son responsabilidad de los padres", subrayó, según ha recogido el diario The Times of Israel. "No dejen que sus hijos sean vulnerables ante la ómicron", argumentó el primer ministro de Israel. El país comenzó a imnumnizar a los menores en noviembre.