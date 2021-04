Israel investiga una decena de casos de miocarditis en personas que recibieron la vacuna de Pfizer

El Ministerio de Salud de Israel investiga un pequeño número de casos de miocarditis en personas que habían recibido la vacuna contra el covid de Pfizer , aunque todavía no han sacado ninguna conclusión, según ha adelantado Reuters . La farmaceútica, por su parte, ha asegurado que no ha observado una tasa de miocarditis más alta de inflamación del corazón de lo que se esperaría en la población general.

Ash explicó que no estaba claro si la cifra era inusualmente alta y si estaba conectado a la vacuna . La mayoría de los casos se notificaron entre personas de hasta 30 años .

"Los eventos adversos se revisan regularmente y a fondo y no hemos observado una tasa de miocarditis más alta de lo que se esperaría en la población general. No se ha establecido un vínculo causal con la vacuna", ha dicho la compañía. "No hay evidencia en este momento para concluir que la miocarditis es un riesgo asociado con el uso de la vacuna Pfizer/BNT COVID-19", ha añadido.