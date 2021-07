Israel planea aumentar las restricciones tras registrar más de 1.100 contagios, récord de los últimos cuatro meses

Además, funcionarios del Ministerio están pidiendo que se vuelva a poner en funcionamiento el certificado de vacunación, conocido como 'Green Pass', para limitar la asistencia a espectáculos, restaurantes y hoteles, recoge 'The Times of Israel'.

Por su parte, el director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, ha trasladado este sábado su idea de no llevar a cabo un nuevo confinamiento a causa del coronavirus, aunque ha asegurado que no podía descartar esta idea de forma rotunda. "Puede pasar cualquier cosa, pero no queremos llegar a una situación de encierro", ha dicho en una entrevista para Canal 12.