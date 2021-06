Israel retrasa la entrada de turistas hasta agosto por temor a la variante delta

"Nuestro objetivo en este momento, ante todo, es proteger a los ciudadanos de Israel de la desenfrenada variante delta ", ha dicho el primer ministro durante una reunión con miembros del Ejecutivo y especialistas. Ha añadido que la intención es hacerlo de forma que no se altere demasiado la vida de la población.

Bennett ha pedido evitar los viajes al extranjero no esenciales, después de que se informara un resurgimiento de las infecciones por coronavirus. "Por ahora no es una orden, sino una solicitud", dijo el primer ministro, recordando que un nuevo brote en Binyamina se originó en una familia que había viajado a Chipre, un país que no se considera de alto riesgo.