Xi Jinping se postula como dueño del pasado y del futuro de China

Son muchas las conjeturas sobre cómo reescribirá la historia Jinping, quien está sometido a una presión interna que sigue anclada en el pasado. Las resoluciones históricas anteriores, de naturaleza opuesta, siguen generando división. Según los analistas, a su izquierda están los neomaoístas que ensalzan a Mao, su líder referencia, y culpan a Deng de problemas como la desigualdad o la corrupción. A la derecha de Jinping hay un discreto núcleo que teme estar alejándose de la reformas de Deng y a los que inquieta la posibilidad de que China esté retrocediendo hacia una dictadura. No en vano, el actual máximo mandatario ha acumulado un control personal mucho mayor que el de sus predecesores inmediatos. En 2018, el partido votó por mayoría casi absoluta el fin al límite de dos legislaturas presidenciales instaurado en la década de los noventa. Fue entonces cuando se gestó el fundamento, la base para elevar un estatus que se verá reforzado cuando el 11 de noviembre se apruebe una nueva visión de la historia: la suya.

Jinping pretende ser el tercero en discordia y ha optado por dejar claro a través de sus amplificadores mediáticos que ni Mao ni Deng deben ser usados para rechazar al otro, que no debe existir un “nihilismo histórico” que borre el sentido de los fundamentos del ayer (ha llegado a crear leyes que tipifican como delito la difamación de los héroes del pasado) y que no quiere repetir los errores de potencias como la Unión Soviética, cuyo ocaso sucedió por no proteger los legados de Lenin y Stalin. Tampoco quiere entrar en contradicciones y generar dudas sobre su figura como mandatario de por vida. Las sospechas de los analistas chinos ubicados en países occidentales es que mientras las resoluciones anteriores fueron reflexiones sobre errores del pasado, la actual ensalzará los éxito de los casi 10 años que Jinping lleva en el poder (será potencialmente reelegido a finales de 2022).