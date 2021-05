José María Liu, representante de Taiwan en España: "Podemos aportar nuestra experiencia en pandemias si la OMS nos aceptara”

Taiwan es en realidad un estado independiente de China, pero no está reconocido como tal. Las vidas de los taiwaneses se rigen por los designios de su Gobierno y no por el de Xi Jing Pin, aunque la constitución China diga que esa isla, de dimensiones similares a las de Cataluña, les pertenece. Esa postura de China sobre Taiwan les deja en un limbo diplomático . Hay muy pocos países en el mundo que les reconozcan como independientes, pero la mayoría les tratan como si lo fueran, a través representantes de oficinas comerciales que hacen las tareas de los embajadores, pero sin disfrutar de estatus diplomático.

El modelo de Taiwan

P : ¿Qué ha hecho Taiwán que no haya hecho el resto del mundo para alcanzar esta situación envidiable?

P : Se entiende que la urgencia que tenemos en Europa por avanzar en los planes de vacunación no es igual en un país con tan escasa incidencia del virus. Aun así, ¿tiene Taiwán en marcha su propio plan de vacunación?

R : Durante 2020, la actividad económica de Taiwán apenas se ha visto afectada por la covid-19. Gracias a la óptima gestión de la pandemia desde el principio, no hemos tenido necesidad de confinar a la población, ni de cerrar empresas, comercios o negocios. Gracias a nuestra óptima gestión, nuestra economía ha tenido un brillante desempeño durante 2020, que se cerró con un crecimiento del 3,11 por ciento , convirtiéndonos en la economía de mejor desempeño de Asia. Y para el año 2021, el pronóstico de crecimiento es del 4,64 por ciento. Con una economía orientada básicamente hacia las exportaciones, Taiwán es en la actualidad el 15º mayor exportador y el 18º mayor importador mundial. Ocupamos el 6º lugar en el Índice de Libertad Económica y el 11º en el ranking de Competitividad Mundial, y el tercer puesto entre los mejores destinos para inversiones del mundo. Consciente de la importancia de sectores estratégicos como lo es el de la tecnología, más aún después de la llegada del 5G y de las necesidades del uso de las herramientas y avances informáticos durante la pandemia, Taiwán se ha convertido en el principal actor global y en la pieza clave de la cadena de suministro de semiconductores en todo el mundo. Con la empresa Taiwán Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a la cabeza, Taiwán tiene hoy el 63 por ciento del mercado mundial de chips . Solo TSMC copa el 54 por ciento del mercado de chips en todo el mundo.

P : Taiwan no está incluida en la Asamblea General de la OMS, a pesar de que ustedes reclaman su integración al ser una organización dedicada a la protección de la salud. ¿Cuál es la razón de su exclusión?

R : La razón por la que Taiwán permanece excluido de la OMS es únicamente política, y es porque China se opone a ello . Desde 2009 hasta 2016 a Taiwán se le permitió participar como observador en la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero a partir de 2017, el régimen comunista de Pekín presionó a la OMS y a la comunidad internacional para que Taiwán no volviera a participar. Y así ha ocurrido hasta ahora, pese a que Taiwán ha recibido los elogios de la comunidad internacional por haber sido capaz de controlar la pandemia de la covid-19. Con la exclusión de Taiwán, la OMS muestra una total indiferencia con el derecho a la salud de los 23,5 millones de taiwaneses . Es una muestra más de la expansión hegemónica que China quiere imponer sobre el resto de los países y organismos internacionales, y por lo que es cada vez más necesario pararle los pies al régimen de Pekín.

El apoyo de EEUU

R: Para Taiwán ha sido siempre de extrema importancia el apoyo de Estados Unidos, independientemente de qué partido estuviera en el Gobierno. La actual administración estadounidense está siendo muy clara en lo que respecta a su apoyo a Taiwán, que está siendo más fuerte que nunca. Tras las propuestas del Senado y del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para pedir el apoyo a la participación de Taiwán en la OMS, el pasado 7 de mayo, el Secretario de Estado Antony Blinken manifestó que no existe ninguna justificación razonable para la continua exclusión de Taiwán de este foro, e instó al director general de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a que restaure el lugar apropiado de Taiwán y lo invite a participar en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) como observador. Según ha aclarado el propio Blinken, la culpa de que Taiwán esté excluido de la OMS es de las objeciones de China. Refiriéndose a la ausencia de Taiwán, Blinken no ha dudado en aseverar que “el liderazgo de la OMS y todas las naciones responsables deben reconocer que excluir los intereses de 24 millones de taiwaneses en la AMS solo sirve para poner en peligro, no para promover, nuestros objetivos de salud global compartidos”. Y ha añadido que "Taiwán es un socio confiable, una democracia vibrante y una fuerza para el bien en el mundo, y su exclusión de la AMS sería perjudicial para nuestros esfuerzos internacionales colectivos para controlar la pandemia y prevenir futuras crisis de salud".