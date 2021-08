Líbano, entre en el abismo y el bloqueo a la investigación un año después de la explosión en el puerto de Beirut

Líbano no ha recuperado el pulso, un año después de la gran catástrofe. El país conmemora este miércoles el primer aniversario de las explosiones en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos . Y lo hace sin que las investigaciones hayan esclarecido las causas ni se haya condenado a los responsables , entre un creciente resentimiento de los familiares de las víctimas.

Los estallidos estuvieron causados por cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenados en el puerto, según las primeras pesquisas. Sin embargo, el juez que encabeza la investigación, Tarek Bitar, no ha descartado otras opciones .

"Las explosiones en Beirut, una de las explosiones no nucleares más potentes en la historia, causaron una devastación generalizada y causó un sufrimiento inmenso ", ha manifestado la subdirectora para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Lynn Maalouf, quien ha criticado que las autoridades hayan "bloqueado de forma flagrante" los trabajos del aparato judicial.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha destacado que "las pruebas muestran de forma aplastante" que la explosión tuvo lugar a causa de las "acciones y omisiones" de altos cargos que "no comunicaron de forma precisa los peligros que suponía el nitrato de amonio, almacenarlo en condiciones inseguras y no proteger al público".

"¿Dónde estamos hoy, después de un año de paciencia con la esperanza de lograr justicia y que surja la verdad?" , se preguntó Hoteit. Advirtió de que la postura del grupo dejará de ser "pacífica" si no hay cambios, según la agencia alemana de noticias DPA.

"Líbano, que no hace mucho era un país con unos ingresos medios o altos, hace frente probablemente a la peor crisis financiera y económica de su historia moderna , con más de la mitad de la población viviendo en situación de pobreza", ha destacado, antes de argüir que la entrega de ayuda humanitaria "no es la solución".

"Si el cambio, la recuperación y la responsabilidad no llegan ya, podrían no llegar nunca y llevar al país al abismo y a un punto de no retorno", ha explicado, antes de apuntar a una "triple crisis" económica, política y sanitaria que "amenaza con dejar a casi cada niño del país en situación de vulnerabilidad y necesidad".