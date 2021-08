El líder político de los talibanes, Baradar Akhund, llega a Afganistán

El video muestra un avión qatarí C17 en el aeropuerto de Kandahar . Reuters ha verificado la ubicación del video comparando los datos del terreno con el área circundante. Los datos de seguimiento de vuelos también mostraron un avión Qatari C17 Globemaster que coincidía con la marca de registro del avión que se ve en el video que volaba cerca del aeropuerto de Kandahar. No ha podido verificar de forma independiente la fecha en que se filmaron las imágenes.

Además, trató de lanzar un mensaje de tranquilidad: "Queremos asegurar que Afganistán no es nunca más un campo de batalla. Hemos perdonado a todos los que lucharon contra nosotros. No queremos enemigos ni internos ni externos". A preguntas sobre la situación de las mujeres, el portavoz Mujahid aseguró que "no vamos a hacer daño a nadie", para luego apostillar que están "compromentidos con los derechos de las mujeres bajo el sistema de la Sharia" y que "si viven de acuerdo a la Sharia, seremos felices y ellas serán felices".