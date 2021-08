Margarita Robles plantea que la OTAN cree una figura para ayudar a Afganistán ante el avance talibán

No obstante, la ministra ha desvelado que España ha propuesto dentro del ámbito de OTAN que se pueda " seguir teniendo relaciones con el gobierno afgano " que permitan "apoyar todas las políticas sociales y que no haya ese retroceso de derechos humanos".

No obstante, la ministra de Defensa explica que esta ayuda no tiene por qué ser necesariamente con tropas como las que había hasta la fecha. Pero cree que "hay muchas maneras" y pone el ejemplo de las labores de formación que está haciendo España de las fuerzas armadas en países como en Mali, "con la finalidad de trabajar por la paz".

"Yo no se si fueron fracasos en el 16 y en el 18 porque yo no estaba y como no estaba me resulta difícil hacer un juicio de valor sobre lo que ocurrió en ese momento", señala.