El militante talibán que anima a los afganos a quedarse: “¿Dónde está nuestra identidad?”

"Yo soy afgano, él es afgano, todos vosotros sóis afganos. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Dónde ha ido nuestro honor? ¿Dónde ha ido nuestra dignidad? A día de hoy no podemos trabajar, no podemos ganar dinero. No dejemos que los estadounidenses sigan aquí. Tendrán que irse de este lugar ", ha dicho frente a la multitud el insurgente talibán, cuya identidad se desconoce. "Ya sea una pistola o un bolígrafo, lucharemos hasta nuestro último aliento".