Mueren 27 personas en el incendio intencionado de una clínica psiquiátrica en Japón

Un hombre de unos 60 años entró en el centro con una bolsa de líquido inflamable y la prendió fuego. No está claro si era paciente del centro. El video de la NHK muestra humo saliendo por las ventanas del cuarto piso, donde estaba ubicada la clínica, así como el techo del edificio de oficinas de varios pisos. "Cuando miré por la ventana vi las llamas saliendo del cuarto piso del edificio. Una mujer agitaba las manos pidiendo ayuda desde el sexto piso", afirmó una testigo. Ubicado en un distrito comercial, no muy lejos de la estación principal de trenes de Osaka, el edificio también alberga un salón de belleza, una tienda de ropa y una escuela de inglés.

El padre de un médico que dirigía la clínica no pudo comunicarse con su hijo por teléfono móvil, dijo al periódico Yomiuri. "Alrededor del mediodía escuché que había noticias de un incendio en la televisión y me sorprendí. Mi esposa fue al sitio, pero todavía no sabemos qué está pasando. No puedo comunicarme con el teléfono de mi hijo".