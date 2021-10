Una mujer afgana vende por 280 euros a su hijo para costear la atención médica a su hija

"No tenía más remedio que vender a mi hijo. Nadie quiere hacer algo así" , lamenta Lailuma, una de centenares de personas que sobreviven en campamentos de Kabul mientras el invierno se aproxima.

Otra mujer, Maria, reconoce el caso de Lailuma y avisa de que no será la única mujer obligada a tomar semejante decisión. "Nuestros hijos están enfermos. No podemos dormir por la noche", lamenta. El Ministerio para los Refugiados creado por los talibán todavía no les ha prestado atención alguna.