Nepal prohíbe subir fotos desde el Everest a redes sociales

Escalar el Everest es algo que muy pocas personas en el mundo han podido culminar . Se requiere de mucha preparación física y mental para alcanzar el pico más alto del mundo. Pero presumir de la hazaña no va a ser fácil a partir de ahora porque se ha prohibido publicar fotos en redes sociales .

No se podrán utilizar imágenes propias que contengan, por ejemplo, un atasco de alpinistas en la antesala de la cumbre, puesto que ahora conllevarían una sanción. El 22 de mayo de 2019, más de 200 alpinistas hicieron cima en el Everest . No sólo rompieron el récord de ascensos en una misma jornada, sino también crearon un atasco que provocó colas de varias horas en un estrecho paso de la ladera cercano a la cumbre con el riesgo que eso supone para el resto de expediciones .

Este nuevo reglamento, en el que se incluyen una decena de normas más, realmente sí que permite hacer fotos a titulo personal, pero siempre que no aparezca ningún otro escalador que no haya dado consentimiento. En cambio no se hace mención alguna al limite de personas sin experiencia que puedan intentar el ascenso. Aunque sí se deberá presentar un informe médico que certifique el buen estado de salud antes de adentrarse en el Everest.