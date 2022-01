Una ola de nieve y bajas temperaturas sorprende al Egipto de las pirámides

Hacía 13 años que no nevaba en este país, a caballo entre África y Asia. Las temperaturas, que suelen ser suaves en esta épcoa del año, han registrado un importante descenso.

El termómetro marcaba 2 grados en Santa Catalina, en el Monte Sinaí, un valor que hacía más de una década que no se registraba.

El gélido panorama, y sobre todo el fuerte granizo que ha sucedido a la nieve, ha disuadido a la gente para no salir a la calle. Turistas y lugareños han esperado ha que escampe para poder fotografiar un Egipto bajo la nieve. Los ecologistas achacan estas nevadas al cambio climático,

Los copos de nieve no han llegado a la capital, El Cairo donde también hace más de una década que no han visto nevar. La última vez fue en 2013 y se convirtió en todo un hito, ya que hacía 122 años que no caía un copo en la capital del país de los faraones.