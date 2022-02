La Policía habría espiado teléfonos de funcionarios, periodistas y personas cercanas a Netanyahu

Calcalist ha incidido en que la Policía usó esta herramienta a pesar de que estas personas no eran sospechosas de crímenes y, si bien no ha especificado cuándo lo hizo, ha asegurado que las infiltraciones se mantuvieron activas durante años. El portavoz de la Policía israelí, Eli Levy, ha manifestado este mismo lunes en declaraciones a la emisora pública israelí, Kan, que el organismo "no responde a ninguna información", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.