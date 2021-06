Duterte amenaza con la cárcel a los filipinos que rechacen vacunarse

Hace casi un año, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó detener a todos los ciudadanos que no llevaran mascarilla. Ahora amenaza con encarcelar a quienes se nieguen a vacunarse contra el coronavirus. "No me malinterpreten, hay una crisis en este país, hay una emergencia nacional. Si no quieres vacunarte, te arrestaré", ha manifestado el mandatario en un discurso, según recoge el portal local GMA.