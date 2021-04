El presidente de Israel encarga a Netanyahu la difícil tarea de formar Gobierno

"No ha sido una decisión fácil", ha dicho Rivlin durante su anuncio, en el que ha agregado que, pese a que Netanyahu se sienta en el banquillo por presunta corrupción, "según las leyes, un primer ministro imputado puede seguir en el cargo".

"La ley me obliga a dar el mandato a un miembro de la Knesset que lo acepte", ha señalado el presidente israelí, quien ha añadido que hubiera preferido ceder al Parlamento la tarea de elegir al primer ministro debido a la fragmentación política, según ha informado el diario The Times of Israel.