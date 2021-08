Primeras imágenes de mujeres manifestándose en Kabul tras la llegada de los talibanes

Cuatro mujeres, con unos carteles, en señal de protesta. Una imagen que no llamaría la atención si no fuese porque es en el Kabul recién tomado por los talibanes, notorios por las restricciones que imponen a los miembros del sexo contrario. En un vídeo difundido en redes por el corresponsal de Al Jazeera Hameed Mohammad Shah, se observa como estas cuatro afganas protestan ante el nuevo régimen, apenas tres días después de que los insurgentes tomaran la capital y obtuviesen el gobierno del país.